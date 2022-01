Marion Cousineau en concert Morlaix, 5 février 2022, Morlaix.

Marion Cousineau en concert Foyer du Théâtre de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix

2022-02-05 – 2022-02-05 Foyer du Théâtre de Morlaix 27 Rue de Brest

Morlaix Finistère

Marion Cousineau, bretonne et canadienne est une chanteuse talentueuse en droite ligne de sa marraine de coeur Anne Sylvestre. Quand elle vient sur scène, Marion Cousineau nous attrape le cœur, à fleur de peau dès les premières secondes, dans son univers sensible tout en délicatesse avec son fin sourire et ses yeux pétillants : Même pas peur.

N’allez pas croire pour autant que cette douceur est faible, oh non ! De cette femme nature, vêtue de noir mais façon sportwear, de cette femme aux pieds nus émane une puissance légère comme des ailes, celles que nous aurons tout à l’heure en sortant de salle… Je vous dévoile tout ? Vous n’avez encore rien entendu de la tendresse, et de la poésie immense que chacun de ses mots instille en nous.

Concert organisé par Les Originales, festival de la chanson d’auteur en Pays de Morlaix.

festival.lesoriginales@gmail.com +33 6 16 34 36 97 http://www.festival-lesoriginales.fr/

Marion Cousineau, bretonne et canadienne est une chanteuse talentueuse en droite ligne de sa marraine de coeur Anne Sylvestre. Quand elle vient sur scène, Marion Cousineau nous attrape le cœur, à fleur de peau dès les premières secondes, dans son univers sensible tout en délicatesse avec son fin sourire et ses yeux pétillants : Même pas peur.

N’allez pas croire pour autant que cette douceur est faible, oh non ! De cette femme nature, vêtue de noir mais façon sportwear, de cette femme aux pieds nus émane une puissance légère comme des ailes, celles que nous aurons tout à l’heure en sortant de salle… Je vous dévoile tout ? Vous n’avez encore rien entendu de la tendresse, et de la poésie immense que chacun de ses mots instille en nous.

Concert organisé par Les Originales, festival de la chanson d’auteur en Pays de Morlaix.

Foyer du Théâtre de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix

dernière mise à jour : 2022-01-24 par