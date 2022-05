Marion Cousineau Bijou, 17 mai 2022, Toulouse.

Marion Cousineau

du mardi 17 mai au jeudi 19 mai à Bijou

### Concert Née en France et vivant au Québec, Marion Cousineau a bâti un pont entre cousins francophones. Sur scène, elle tisse avec le public le même lien, fait d’amour de la rencontre et du plaisir de partager. Qu’elle chante ou qu’elle slame, Marion Cousineau nous saisit, dans un temps suspendu. On se souviendra longtemps de l’émotion créée par un magnifique duo avec Anne Sylvestre en 2019 à Barjac. On se rappellera sa manière de faire taire une salle qui ne l’attendait pas juste en chuchotant quelques mots. ### Plus d’infos [Site web du Bijou](https://www.le-bijou.net/) ![]() ### Infos pratiques Le 17 et le 19 mai à 21h30

13€ / 9€ / Carnet Pleins Feux

Culture

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T21:30:00 2022-05-17T23:59:00;2022-05-19T21:30:00 2022-05-19T23:59:00