Mario Kart Poésie La Mégisserie Saint-Junien, samedi 23 mars 2024.

Mario Kart Poésie La Mégisserie Saint-Junien Haute-Vienne

Pour conclure le printemps des poètes, une proposition insolite vous attend ! Le mariage du jeu vidéo et de la poésie ! A vos marques ! Prêts ? Partez ! Venez, vous affrontez en équipe sur les quatre grands prix mythiques du cultissime Mario Kart 64 et laissez-vous surprendre par une sélection de poèmes sur le thème de l’enfance, concocté par les plus férus geek du collectif Champ Libre. Buvette et restauration spéciale geek sur place (pizza, hot dog, popcorn…). Remise de prix à la fin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:00:00

fin : 2024-03-23

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

