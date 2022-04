Mario CANONGE Trio, 26 avril 2022, .

Mario CANONGE Trio

20h Première Partie Atelier Michel Zenino (Jazz)

Zargan Stavron Batterie

Matis Cesaroni Contrebasse

Coline Simeone Piano

Maxime Dupont Guitare

Claire Beranger Flûte

Lillie Beauvallet Chant

Margaux Deveze Chant



21h Mario Canonge & Arnaud Dolmen, sélectionné par Jazz Magazine parmi les 5 Révélations “Batterie” 2021

​​​​​​​En accord avec Enzo Productions, nous vous présentons :

« Disruptif, Zouk Out est un album de jazz qui traduit le besoin pressant d’abolir les conventions, une soif intarissable de réinventer les combinaisons originales du genre. Ce quatorzième opus est ma conception personnelle d’un jazz aux influences caribéennes. Il respecte nos traditions musicales rythmées par ce puissant marqueur originel qu’est le tambour. Moins populaires que ses consœurs insulaires hispanophones et anglophones, les syncopes des Antilles françaises n’en sont pas moins mélodieuses. Elles n’en demeurent pas moins oubliées que nombre de musiciens de renom y puisent leur inspiration.

En définitive, Zouk Out, c’est le reflet d’un jazz introspectif rendant hommage aux origines du zouk. C’est l’expression de ce que je suis, un jazzman proche de ses racines qui invite à la découverte de phrasés authentiques résolument modernes. »

Venez partager nos passions, nos rêves et notre amour de la musique Jazz.

Réservez vite vos places. Du jazz, comme toujours, de très haut niveau !!



Mario Canonge : piano

Michel Alibo : basse

Arnaud Dolmen : batterie

