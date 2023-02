MARIO CANONGE & MICHEL ZENINO RELEASE PARTY NEW MORNING PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

MARIO CANONGE & MICHEL ZENINO RELEASE PARTY NEW MORNING, 10 février 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:30. Tarif : 30.0 à 30.0 euros. AZTEC MUSIQUE présente ce concert Quatre ans après leurs 1er album « Quint'up », Mario Canonge et Michel Zenino nous dévoile Quint'up II. Ils installent le groupe dans la durée avec un titre qui appellera forcément une suite. Un album qui atteste qu'au fil des concerts, la connivence artistique qui unit Mario et Michel a donné corps à une musique qui est la somme de l'identité musicale des deux artistes. Cet esprit fusionnel ils l'ont communiqué. Accompagné de Arnaud Dolmen, Ricardo Izquierdo et Josiah Woodson, les cinq musiciens sont devenus une entité qui emporte le public comme l'auditeur, dès les premières notes, dans un torrent d'énergie et de force brute. Cette Release Party marque la sortie de ce deuxième opus avec swing et virtuosité au rendez-vous.

