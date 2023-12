MARIO CANONGE & MICHEL ZENINO QUINT’UP Le Baiser Salé Paris, 8 décembre 2023 21:30, Paris.

« un torrent d’énergie et de force brute (…), de swing, de maîtrise et de virtuosité (…), de poésie, (…) et de grooves chaloupés », Alex Duthil, Open Jazz, France Musique

Mario Canonge piano, Michel Zenino cbasse, Ricardo Izquierdo sax, Josiah Woodson trompette, Arnaud Dolmen batterie

Le duo intangible formé par le pianiste Mario Canonge et le bassiste Michel Zenino s’adjoint des musiciens les plus talentueux de la scène jazz actuelle pour former un quintet de haut vol, alliant jazz, Caraïbes et Hard Bop.

Le 1er comme le 2nd album célèbrent leurs mentors. « C’est le tour de force de cette formation qui défie l’inexorable pesanteur du temps qui passe. La fraîcheur de cette musique-là nous enchante et se joue de l’héritage pour le sublimer. », Joe Farmer, RFI

Et le casting en vaut le détour ! Avec le batteur et compositeur originaire de Guadeloupe Arnaud Dolmen, auteur de deux disques acclamés par la critique. En 2022, il est lauréat des Victoire du Jazz catégories « Révélation », « Musicien de l’année » et Top 3 des meilleurs batteurs de l’année selon Jazz Magazine et Jazz News ; Josiah Woodson, trompettiste et guitariste, Gagnant d’un Grammy Award en tant que sideman de Beyoncé et le saxophoniste Ricardo Izquierdo, honoré par deux fois d’un trophée Révélation du mensuel Jazz Magazine en 2014 et 2017.

Le Quint’Up présente un jazz on ne peut plus rafraichissant, ancré dans la tradition, au modernisme dynamisé par le talent de ses plus jeunes interprètes. Mario Canonge et Michel Zenino, plus symbiotiques que jamais, tiennent l’ensemble de mains de maitres, grâce à des compositions et des arrangements taillés sur mesure.

