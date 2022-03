MARIO CANONGE & MICHEL ZENINO QUINT’UP invitent BAPTISTE HERBIN Le Baiser Salé, 11 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 11 mars 2022

de 21h30 à 23h00

payant

Dans le cadre de la 5ème édition du CZ Festival, le Quint’Up invite Baptiste Herbin.

Baptise avec un son frais qui caresse les oreilles… Le duo intangible formé par le pianiste Mario Canonge et le bassiste Michel Zenino s’adjoint des musiciens les plus talentueux de la jeune génération pour former un quintet de haut vol, alliant jazz, Caraïbes et Hard Bop.

Un jazz on ne peut plus rafraichissant, ancré dans la tradition, au modernisme dynamisé par le talent des jeunes interprètes complétant le quintet : Ricardo Izquierdo, Josiah Woodson et Arnaud Dolmen. Mario Canonge et Michel Zenino, plus symbiotiques que jamais, tiennent l’ensemble de mains de maitres, grâce à des compositions et des arrangements taillés sur mesure.

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Contact : + 33 1 42 33 37 71 https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

Concert;Musique

Date complète :

2022-03-11T21:30:00+01:00_2022-03-11T23:00:00+01:00

