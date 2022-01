MARIO CANONGE & MICHEL ZENINO invitent RICKY FORD & JOHN BETSCH Le Baiser Salé, 10 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 10 mars 2022

de 21h30 à 00h00

payant

5ème édition d’un Festival où se mêle musique, invités de marque et rencontres exaltantes, le CZ est né de la résidence du duo télépathique Mario Canonge et Michel Zenino !

Voilà plus de 16 ans que le pianiste et le contrebassiste revisitent les standards de jazz tous les mercredis sur la scène du Baiser Salé. L’idée d’un festival émerge il y a 6 ans… CZ pour Canonge/Zenino, l’un des plus grands représentant de la musique caribéenne s’alliant avec l’un des plus grands pédagogues, contrebassiste émérite et arrangeur… En cette occasion, le duo convient de grands noms du jazz pour des rencontres musicales surprenantes !

Ce soir – accrochez-vous – le line-up fait rêver : Ricky Ford et John Betsch rejoignent le duo ! Saxophoniste américain, Ricky Ford a joué aux côtés de Sonny Rollins, puis Mc Coy Tyner, Yusef Lateef, Betty Carter et Rhoda Scott pour ne citer qu’eux. Artiste complet, il enregistre une vingtaine d’albums en temps que leader, un créateur prolifique, qui n’en fut pas moins pédagogue : il arrange et dirige des Big Band, en s’inspirant en particulier de Mingus. Il enseigna aussi entre 2000 et 2006 à la Istanbul Bilgi University.

John Betsch est né dans une famille de musiciens, son jeu s’inspire en particulier de Max Roach (Dizzy Gillepsie, Miles Davis, Abbey Lincoln) qui a été son professeur. Il s’installe à Paris progressivement à partir de 1985 et rejoint le projet de Steve Lacy, que Ford a d’ailleurs lui aussi accompagné ! En 2019, il joue à nouveau avec son projet dont il est le leader, le John Betsch Society, réunissant notamment Pierrick Menuau, Duylinh Nguyen et Nicolas Rousserie.

Une soirée aux accents US, un quartet exclusif ! #RencontreInédite

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Contact : + 33 1 42 33 37 71 https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

