Se clôture déjà la 5ème édition du CZ Festival mais ne vous inquiétez pas ! Celui-ci sera de retour l’année prochaine, et rien ne vous empêche en l’attendant, de profiter du duo Canonge/Zenino, chaque mercredi à 19h30 !

Le festival se finit en beauté avec deux invités remarquables. Florin Niculescu, violoniste de jazz et de jazz manouche est un artiste de renommée internationale. Il a été premier violon de l’orchestre de Budapest, s’installe en France dans les années 90 et en 2001, il rejoint le « Gipsy project » crée par le guitariste Birelli Lagrène, un quintet s’inscrivant dans la lignée du « Quintette du Hot Club France » fondé par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Le Gispy Project participe grandement à la reconnaissance du jazz manouche dans le monde. Florin Niculescu partage par ailleurs son idée de la performance scénique : « Quand je suis sur scène, j’essaie de créer un résumé de sentiments en rapport aux endroits où j’ai grandi et où j’évolue en tant qu’artiste ». Bruno Ziarelli, batteur sideman originaire du sud de la France, a joué avec Michel Zenino, Ricky Ford, Jacky Terrasson entres autres. Finesse et technique innovante sont les particularités de ce batteur quatre étoiles ! Florin Nicolescu et Bruno Ziarelli ne sont pas à leur première rencontre puisque ce dernier a notamment participé à l’album « Florin Niculescu Plays Stéphane Grappelli » en 2008.

Une dernière soirée de festival qui s’annonce radieuse à souhait… On a hâte !

FLORIN NICULESCU violon

BRUNO ZIARELLI batterie

MARIO CANONGE piano

MICHEL ZENINO cbasse

