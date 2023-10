Mario Canonge & Michel Zenino duo jazz Le Baiser Salé Paris, 13 septembre 2023, Paris.

Le mercredi 26 juin 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 19 juin 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 12 juin 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 05 juin 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 29 mai 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 22 mai 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 15 mai 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 08 mai 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 24 avril 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 17 avril 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 10 avril 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 03 avril 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 27 mars 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 20 mars 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 13 mars 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 06 mars 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 28 février 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 21 février 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 14 février 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 07 février 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 31 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 24 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 17 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 10 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 03 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 27 décembre 2023

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 20 décembre 2023

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 13 décembre 2023

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 06 décembre 2023

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 29 novembre 2023

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 22 novembre 2023

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 15 novembre 2023

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 08 novembre 2023

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 01 novembre 2023

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 25 octobre 2023

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 18 octobre 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. payant Tarif : 20 EUR

Depuis 18 ans, Mario Canonge et Michel Zenino revisitent les standards du répoertoire dans un dialogue musical intense !

Tous les mercredis depuis 18 ans, la magie opère au Baiser Salé… Mario Canonge et Michel Zenino en duo piano/contrebasse, revisitent les standards du répertoire. La formule peut sembler banale, mais ce pari risqué est réussi ! La stature de Michel Zenino accompagné de sa contrebasse impressionne, il plaisante avec son instrument et jamais ne sourcille. Mario Canonge au piano, est sans doute l’un des plus grands représentants de la musique caribéenne : son jeu, sa vélocité et son allure sont de renom. L’un joue quelques notes, puis l’autre acquiesce et l’accompagne… le Duo Jazz s’agite !

Le public est vivement convié à ce rendez-vous, témoin d’un dialogue entre deux grands musiciens du jazz !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.lebaisersale.com/agenda

MARIO CANONGE & MICHEL ZENINO Duo Jazz