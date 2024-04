Mario CANONGE-Michel ZENINO Concert-restitution de résidence Rue Pierre Feutren Paimpol, samedi 4 mai 2024.

Mario CANONGE-Michel ZENINO Concert-restitution de résidence Rue Pierre Feutren Paimpol Côtes-d’Armor

Mario Canonge et Michel Zenino, leur duo piano/contrebasse, revisitant les standards est une institution parisienne depuis 17ans. Ils étaient venus à Paimpol préparer leur bel album Quint’Up II en quintet avec avec Arnaud Dolmen, Ricardo Izquierdo et Josiah Woodson. Ils y reviennent préparer un nouvel opus en duo. On a hâte ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04 00:00:00

Rue Pierre Feutren La Sirène

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne paimpoljazzcamp@gmail.com

L’événement Mario CANONGE-Michel ZENINO Concert-restitution de résidence Paimpol a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol