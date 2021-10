Paimpol Paimpol Côtes-d'Armor, Paimpol Marins dans la tempête – Wait & Sea, dans les eaux troules du Brexit Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Paimpol

Marins dans la tempête – Wait & Sea, dans les eaux troules du Brexit Paimpol, 19 novembre 2021, Paimpol. Marins dans la tempête – Wait & Sea, dans les eaux troules du Brexit Rue Pierre Feutren La Sirène Paimpol

2021-11-19 20:15:00 – 2021-11-19 Rue Pierre Feutren La Sirène

Paimpol Côtes d’Armor Paimpol Aussi indispensables qu’invisibles, les marins affrontent les tempêtes pour faire tourner le monde. Economiques, sociales, humanitaires, Milmarin propose de s’arrêter quelques heures et de prendre le temps de parler, avec les marins, des tempêtes d’actualités qui agitent le monde maritime et le quotidien des gens de mer. Projections, rencontres, La Sirène, Paimpol

Gratuit, réservation fortement conseillée milmarin@guingamp-paimpol.bzh +33 6 69 71 64 28 http://www.milmarin.bzh/ Aussi indispensables qu’invisibles, les marins affrontent les tempêtes pour faire tourner le monde. Economiques, sociales, humanitaires, Milmarin propose de s’arrêter quelques heures et de prendre le temps de parler, avec les marins, des tempêtes d’actualités qui agitent le monde maritime et le quotidien des gens de mer. Projections, rencontres, La Sirène, Paimpol

Gratuit, réservation fortement conseillée Rue Pierre Feutren La Sirène Paimpol

dernière mise à jour : 2021-10-24 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Paimpol Autres Lieu Paimpol Adresse Rue Pierre Feutren La Sirène Ville Paimpol lieuville Rue Pierre Feutren La Sirène Paimpol