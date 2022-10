Marins dans la tempête – Projection « Maiden »

2022-11-19 – 2022-11-19 « Maiden », réalisé par Alex Holmes, Royaume-Uni, 2018, 1h33

En 1989, Tracy Edwards, une jeune femme de 24 ans, mène le premier équipage entièrement féminin autour du monde dans la Whitbread Round the World Race. Faisant fi des injures de ses concurrents masculins et de la presse, l’équipage réalise un exploit sportif et féministe qui fait date dans le milieu de la course au large, symbole d’une détermination sans faille et d’une résilience qui inspira de nombreuses navigatrices.

