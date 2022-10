Marins dans la tempête – Projection « Femmes au long cours »

2022-11-18 – 2022-11-18 « Femmes au long cours », réalisé par Michel Rousseville, France, 2019, 52min

A travers les portraits de cinq officières de la marine marchande, le film questionne la place de la femme dans un bastion historiquement masculin. Comment ce milieu a-t-il évolué, confronté à la présence des femmes au sein des équipages, et au commandement ? Et que nous apprend-il plus généralement sur les rapports femmes-hommes ?

Introduction par Jasmina Stevanovic, sociologue, chercheuse associée au CERLIS – Université de Paris

Dans le cadre du Mois du Doc

