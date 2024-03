Marine’lle Anzin Anzin, jeudi 4 avril 2024.

France Travail organise, à l’agence d’ANZIN, une présentation des métiers de la Marine Nationale le jeudi 04 avril à 13h30.

De nombreux métiers seront présentés sur des divers secteurs tels que : la restauration, la maintenance, la mécanique, les ressources humaines, l’administration, l’aéronautique, la sécurité, l’informatique et bien d’autres.

Vous êtes une femme entre 16 ans et 29 ans ?

Vous souhaitez en savoir plus ?

N’hésitez pas à vous inscrire et contactez votre conseiller référent afin de participer à la réunion.

Agence d’Anzin.

Le 04 avril à 13h30 à 16H30.

Action réservé au femmes

