Marine : Release Party Les Disquaires Paris, jeudi 25 janvier 2024.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant PAF : 5 EUR

Marine est une jeune artiste parisienne de 26 ans, qui écrit, compose et interprète ses chansons.

Marine est une jeune artiste parisienne de 26 ans, qui écrit, compose et interprète ses chansons. Dans son univers léger et mélancolique à la fois, Marine évoque ses doutes, ses peines et ses drames.

Après quelques mois d’absence, Marine revient avec son deuxième EP « Jamais seule » disponible partout le 26 janvier 2024.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://lesdisquaires.com/event/marine-release-party/

Marine : Release Party