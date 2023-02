Marine Quemere LES TROIS BAUDETS, 7 avril 2023, PARIS.

Marine Quemere LES TROIS BAUDETS. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:00 (2023-04-07 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

Madline 1-1119186 présente Marine Quéméré Marine Quéméré nage à contre-courant et verse dans un genre bien à elle : une pop ultra mélodique, planante et désinvolte aux textes ciselés, souvent à double lecture, mêlant sentiment, dérision et poésie. Autour d’un duo basse-batterie Marine Quéméré arrange ces morceaux comme une peintre, par petites touches, précise. À la fin, c’est une centaine de pistes qui entourent sa voix douce, flot de murmures et d’émotions.

LES TROIS BAUDETS PARIS 64, BOULEVARD DE CLICHY Paris

Marine Quéméré

