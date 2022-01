Marine Lécuyer / Méditerranées arrêt sur l’image galerie, 19 février 2022, Bordeaux.

**Marine Lécuyer** / Méditerranées **___** **Exposition** du 19 février au 26 mars 2022 **Rencontre** avec Marine Lécuyer : samedi 19 février à partir de 14h30 ___ Depuis plusieurs années, Marine Lécuyer explore en images la notion du territoire comme espace à la fois géographique, émotionnel et mental. L’exposition Méditérranées réunit trois séries photographiques qui dessinent les contours d’une cartographie subjective et fragmentée, tournée vers la question de la trace, de la disparition et du souvenir. À Chypre, Toulon ou Tanger, les frontières se croisent et s’effacent au gré des images, dans un voyage mêlant histoires intimes et collectives, passé et présent, visible et invisible. Un corpus de trois séries photographiques sera présenté par arrêt sur l’image galerie : « Chypre – Chapitre I », « L’Échappée » et « Tarifa – Tanger ». Le livre Tarifa – Tanger, récemment paru aux Éditions de Juillet, avec un texte de David Le Breton, sera disponible à la galerie au cours de l’exposition.

arrêt sur l’image galerie 45 cours du Médoc 33300 Bordeaux Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde



