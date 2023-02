Ouverture d’atelier de Sellier Maroquinier Marine Jullien Atelier, 1 avril 2023, Orsay.

Ouverture d’atelier de Sellier Maroquinier 1 et 2 avril Marine Jullien Atelier

Ouverture de mon Atelier de sellerie maroquinerie pour les Journées Européenne des Métiers d’Art où je vous ferai découvrir le travail du cuir dans tous ses états

Marine Jullien Atelier 8 avenue parrat 91400 Orsay Le Guichet Orsay 91400 Essonne Île-de-France

Bonjour à tous,

Mon nom est Marine Jullien, je suis Artisan Sellier Maroquinier, je travaille le cuir dans mon atelier à Orsay où je dessine, crée, coupe, confectionne des pièces uniques haut de gamme.

Ma spécificité : le sur-mesure. Bracelet de montre, portefeuille, ceinture, sac à main, sac à dos, sac de voyage… Avec toujours le souci du choix de la matière première et des finitions pour un produit de qualité et durable.

J’ouvre mon atelier pour vous faire découvrir le travail du cuir, les techniques traditionnelles de la couture main (sellier), du parage et de l’astiquage des tranches ainsi que la découverte des machines industrielles, machine à coudre, ponceuse, machine à parer.

Le cuir étant l’élément principal de ma passion, je vous montrerai ses qualités et ses défauts et toutes les différentes sortes de peaux.

Vous pourrez voir quelques-unes de mes précédentes créations qui seront également mises en ventes.

Un petit atelier de personnalisation de porte-clés sera organisé pour les enfants.

Il sera possible de passer commande pour une création sur mesure, de la sous-traitante ou du prototypage.

Soyez les bienvenu.e.s ;)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Paul Lescours