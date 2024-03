MARINE ELLA ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne, mercredi 13 mars 2024.

À la lumière d’un cristal, c’est en toute transparence que Marine Ella nous trimballe d’anecdotes en questionnements, avec humour et grâce.Marine Ella a bidé au gala du Marrakech du rire, un bide mais vraiment intersidéral! Pendant son passage, on pouvait entendre les moustiques voler et même eux ils rigolaient pas. Alors oui, pas très vendeur comme pitch pour vous faire venir à un spectacle de type humoristique, mais cet échec a été le point de départ de sa réflexion : Elle veut pouvoir anticiper l’avenir pour savoir à l’avance quand elle va échouer et s’y préparer au mieux. Marine Ella décide alors de se tourner vers Cristal. Cristal ? Nom de Strip-teaseuse en fin de carrière ? Drogue dure ? Non, cristal c’est une voyante et Marine Ella nous invite à partager cette rencontre, moment clé d’introspection sur sa vie, notre vie, votre vie, celle de votre chat, enfin LA vie quoi. (Elle est très fière de cette phrase, sachez-le).Une heure de stand-up où vous en apprendrez autant sur elle que sur vous-même tout en faisant des hahaha, hihi ou encore muhuhuhu, ça dépend de comment vous rigolez, en espérant que ça ne soit pas en silence, comme à Marrakech…Le Saviez-vous?Marine Ella officie en tant que chroniqueuse dans l’émission Piquantes sur la chaine Teva, aux côtés de Nicole Ferroni et fait partie de la troupe du Jamel Comedy Club. Elle adore boire le sirop d’érable au goulot et paye 3 abonnements dans 3 salles de sports différentes sans jamais s’y rendre.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-13 à 21:00

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77