Gratuit : non 17 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 10 au 14 janvier 2023 à 20h30dans la grande salle Un spectacle de vulgarisation de trucs par quelqu’un qui n’y connaît rien. Adapté du podcast au plus de 2 millions d’écoutes, élu podcast de l’année par Apple Podcast et prix Radio France de la révélation podcast, découvrez enfin “Vulgaire – Le spectacle ! Est-ce que vous aussi, en pleine discussion, vous faites genre que vous savez, or… pas du tout ? Est-ce que vous aussi, vous êtes complexé quelquefois par votre manque de culture générale ? “Vulgaire” est fait pour vous ! Un spectacle interactif dans lequel les spectateurs choisissent les thèmes abordés. Écrit par Marine Baousson et Laura Domenge Mis en scène par Nicolas Vital Durée : environ 1h30 Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com

