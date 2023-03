Marina Sena NEW MORNING, 16 mai 2023, PARIS.

Marina Sena NEW MORNING. Un spectacle à la date du 2023-05-16 à 20:00 (2023-05-16 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

Marina Sena est déjà une superstar au Brésil. Elle compte des millions de fans et elle est la tête d’affiche de grands festivals et salles. Enfin, sa musique commence également à se répandre dans le reste du monde. La jeune pop star est devenue célèbre avec son premier album De Primeira, avec une voix douce et une présence sur scène qui doit faire céder même le plus grand sceptique de la pop. Avec une voix soprano et un vibrato clairs et sensuels et avec de nombreux instruments qui définissent la musique pop brésilienne, Marina Sena a des références claires à la chanteuse Gal Costa et au mouvement tropicalía des années 60. Parallèlement, la jeune brésilienne crée son propre son pop contemporain en flirtant avec des genres comme la samba, le funk carioca, la trap, le reggae et l’axé. C’est une musique qui respire vraiment la liberté et qui demande de façon persuasive de danser, comme pour réussir du premier coup ! Il coule chez Marina Sena un flot typiquement brésilien qui est difficile à définir. On le ressent au plus profond de sa musique, de sa manière de chanter de se mouvoir sur scène. Marina représente aujourd’hui une mode qui est là pour durer. La sortie de son premier album solo eu un succès considérable, raflant trois des catégories du Multishow Award (Révélation de l’année, Expérience et Reprise de l’année) et fut nominé pour deux catégories des WME Awards (Révélation et Musique Alternative). “Me Toca”, son 1er single, fut produit par le label du rappeur Djonga Quadrilha et le clip a rapidement atteint le million de vues sur Youtube. Avec “Por Supuesto”, la jeune chanteuse a atteint la première place du classement Spotify Top50 Viral Global Playlist et la chanson fut listée dans les cinq chansons les plus écoutées au Brésil.

NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris

Il coule chez Marina Sena un flot typiquement brésilien qui est difficile à définir. On le ressent au plus profond de sa musique, de sa manière de chanter de se mouvoir sur scène.

Marina représente aujourd’hui une mode qui est là pour durer. La sortie de son premier album solo eu un succès considérable, raflant trois des catégories du Multishow Award (Révélation de l’année, Expérience et Reprise de l’année) et fut nominé pour deux catégories des WME Awards (Révélation et Musique Alternative). “Me Toca”, son 1er single, fut produit par le label du rappeur Djonga Quadrilha et le clip a rapidement atteint le million de vues sur Youtube. Avec “Por Supuesto”, la jeune chanteuse a atteint la première place du classement Spotify Top50 Viral Global Playlist et la chanson fut listée dans les cinq chansons les plus écoutées au Brésil.

