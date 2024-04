Marina Sena New Morning Paris, jeudi 27 juin 2024.

Le jeudi 27 juin 2024

de 19h30 à 23h00

.Public adultes. payant Tarif New Morning : 29.70 EUR

Marina Sena sort son deuxième album « Vício Inerente ». Avec douze morceaux produits par Iuri Rio Branco et la participation de Fleezus, l’album est un pari sûr pour consolider la chanteuse originaire de Minas Gerais comme l’une des voix les plus importantes de la scène contemporaine au Brésil.

Marina Sena est déjà une superstar au Brésil. Elle compte des millions de fans et elle est la tête d’affiche de grands festivals et salles. Enfin, sa musique commence également à se répandre dans le reste du monde. La jeune pop star est devenue célèbre avec son premier album « De Primeira », avec une voix douce et une présence sur scène qui doit faire céder même le plus grand sceptique de la pop. Avec une voix soprano et un vibrato clairs et sensuels et avec de nombreux instruments qui définissent la musique pop brésilienne, Marina Sena a des références claires à la chanteuse Gal Costa et au mouvement tropicalía des années 60.

Parallèlement, la jeune brésilienne crée son propre son pop contemporain en flirtant avec des genres comme la samba, le funk carioca, la trap, le reggae et l’axé. C’est une musique qui respire vraiment la liberté et qui demande de façon persuasive de danser, comme pour réussir du premier coup !

Depuis la sortie de son premier single solo, Marina Sena a montré ce qu’elle était venue faire., Son premier album avait un titre prophétique : « First ». Et c’est exactement ce qui s’est passé… Le Brésil, tout de suite, s’est incliné devant le sourire de la chanteuse et compositrice originaire du nord de Minas dès ses débuts sur le marché phonographique. La plume acérée et le timbre inimitable rencontrent l’esthétique parfaite et la sensualité stupéfiante de Marina Sena. Le résultat était époustouflant. Des concerts bondés, des couvertures de magazines, des récompenses, des émissions de télévision et des tournées internationales sont devenus la routine dans la vie de l’artiste qui, depuis son enfance, savait déjà que son destin était d’être une popstar.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010

