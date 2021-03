ELANCOURT Le Prisme Élancourt MARINA ROLLMAN Le Prisme ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

MARINA ROLLMAN Le Prisme, 21 mai 2021-21 mai 2021, ELANCOURT. MARINA ROLLMAN

Le Prisme, le vendredi 21 mai à 20:30

UN SPECTACLE DRÔLE Venue tout droit de Suisse, Marina Rollman est l’une des étoiles montantes de l’humour. Après un passage au “Jamel Comedy Club”, elle est très vite remarquée et assure notamment les premières parties de Gad Elmaleh. Le succès ne se fait pas attendre et Marina enchaîne les apparitions sur la toile, à la radio et dans les festivals d’humour. Aujourd’hui, la voilà sur scène avec son regard espiègle empreint de nonchalance, de finesse et de fulgurance humoristique. Elle se questionne sur notre étrange société pour nous offrir un spectacle toujours plus impertinent. Grande Salle – Durée : 1h20 En partenariat avec le Chainon Manquant Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 12,00€

MARINA ROLLMAN Le Prisme Centre des 7 Mares ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-21T20:30:00 2021-05-21T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Élancourt Autres Lieu Le Prisme Adresse Centre des 7 Mares Ville ELANCOURT