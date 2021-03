Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours MARINA ROLLMAN Joué-lès-Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Joué-lès-Tours 30 EUR 30 35 Un spectacle drôle

« Marina Rollman se pose beaucoup de questions dans son spectacle :

– Comment devenir une bonne personne ?

– Quel est le projet absurde qui se cache derrière les EGV / EVJF ?

– Comment combattre les « néo religions » qui ravagent notre génération à l’image de l’auto-entreprenariat et du CrossFit ?

Un regard espiègle sur notre étrange société, de l’absurdité, beaucoup, de la nécessité de rencontrer tous les habitants de notre planète… mais de rire surtout.

Un stand-up empreint de nonchalance, d’amour, de finesse, de fulgurances humoristiques et de réflexions pratiques…

