Victoria Hall, le vendredi 10 décembre à 20:00

**Marina Kaye** chant Peu après la sortie de son troisième album, _Twisted_, la jeune chanteuse française de 23 ans frôle les 100 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Sa voix – puissante et harmonieuse – se fait plus pop et théâtrale que dans ses précédents albums, un atout pour la parolière qu’elle est aussi. Elle chantera pour la première fois accompagnée d’un orchestre symphonique.

Coop City Fusterie, rue du Commerce 5; Stand info Balexert, av. Louis-Casaï 27

Pour son traditionnel concert de Noël, L'Orchestre de Chambre de Genève invite la talentueuse Marina Kaye, jeune chanteuse de 23 ans révélée par son titre planétaire «Homeless», le 10 décembre au VH.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Ville Genève lieuville Victoria Hall Genève