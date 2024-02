Marina Gomes Trio #LesVoixAuPluriel Le Baiser Salé Paris, samedi 30 mars 2024.

de 21h30 à 23h00

de 19h30 à 21h00

.Tout public. payant Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 EUR

Tarif adhérent Paris Jazz Club : 18 EUR

Tarif web : 25 EUR

Née à Divinapolis et basée à Belo Horizonte, compositrice, chanteuse et multi-instrumentiste, Marina Gomes puise son inspiration dans le riche univers de la samba brésilienne. Sa voix puissante, ses harmonies délicates et la vibration de sa rythmique proposent aux spectateurs une ambiance chaleureuse, conviviale et festive.

Figure centrale dans le mouvement de la samba féminine à Belo Horizonte, Marina Gomes présente les compositions de son dernier album, « Central do Amor », des chansons inédites et des morceaux classiques du répertoire de la samba. Dans ce concert au Baiser Salé, Marina sera accompagnée par les percussions polyvalentes d’Emilia Chamone et le cavaquinho virtuose de Matheus Donato.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/marina-gomes-trio-lesvoixaupluriel-19h30-21h30

