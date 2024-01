MARINA CARS ‘NENETTES’ ESPACE THEODORE GOUVY Freyming Merlebach, samedi 25 mai 2024.

Dans le dictionnaire, « Nénette » défini une femme ou « un chiffon monté sur un manche servant à enlever la poussière et à lustrer la carrosserie d’une voiture ».Dans le nouveau spectacle de Marina, « Nénette » va définir des femmes de caractère, authentiques et touchantes que Marina fera défiler sous vos yeux.Vous allez retrouver sur scène toutes les « Nénettes » que vous avez pu apprécier dans les vidéos de Marina, dont les fameuses « Mélanie & Jenyfer ».Auteur Marina Cars et Thierno ThiouneMise en scène Thierno Thioune

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:00

Réservez votre billet ici

ESPACE THEODORE GOUVY 1 PLACE DES ALLIES 57800 Freyming Merlebach 57