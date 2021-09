Nantes Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique, Nantes Marina Cars : Nénettes Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Marina Cars : Nénettes Compagnie du Café-Théâtre, 2 octobre 2021, Nantes. 2021-10-02 Représentations du 28 septembre au 2 octobre 2021 à 21h

Horaire : 21:00

Gratuit : non 17€ / 22 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 28 septembre au 2 octobre 2021 à 21h Humour. Dans le dictionnaire, “Nénette” défini une femme ou “un chiffon monté sur un manche servant à enlever la poussière et à lustrer la carrosserie d’une voiture”. Dans le nouveau spectacle de Marina, “Nénette” va définir des femmes de caractère, authentiques et touchantes que Marina fera défiler sous vos yeux.Vous allez retrouver sur scène toutes les “Nénettes” que vous avez pu apprécier dans les vidéos de Marina, dont les fameuse “Mélanie & Jenyfer”. Écrit par Marina Cars – Mise en scène : Thierno Thioune Compagnie du Café-Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Compagnie du Café-Théâtre Adresse 6 Rue des Carmélites Ville Nantes lieuville Compagnie du Café-Théâtre Nantes