Dans le dictionnaire, « Nénette » défini une femme ou « un chiffon monté sur un manche servant à enlever la poussière et à lustrer la carrosserie d'une voiture. »

Dans le nouveau spectacle de Marina, « Nénette » va définir des femmes de caractère, authentiques et touchantes que Marina fera défiler sous vos yeux.

Vous allez retrouver sur scène toutes les « Nénettes » que vous avez pu apprécier dans les vidéos de Marina, dont les fameuses « Mélanie & Jenyfer ».

Ecriture, mise en scène et jeu : Marina cars

Un export L'Art Dû Théâtre à l'Espace Julien.



Vous allez retrouver sur scène toutes les « Nénettes » que vous avez pu apprécier dans les vidéos de Marina, dont les fameuses « Mélanie & Jenyfer ».



Ecriture, mise en scène et jeu : Marina cars



