MARINA ANDREA TIRADO EN CONCERT Aspiran, 5 mars 2022, Aspiran.

MARINA ANDREA TIRADO EN CONCERT Aspiran

2022-03-05 – 2022-03-05

Aspiran Hérault Aspiran

Marina Andrea Tirado est une musicienne et compositrice hispano-colombienne, basée à Montpellier. Elle joue en duo avec Pierre Leyder au saxo et à la flûte. Leur musique mélodieuse, tribale, rythmique et spirituelle, tient ses racines dans le jazz, le reggae, la pop, la musique colombienne et brésilienne.

5 € (une boisson offerte)

Marina Andrea Tirado est une musicienne et compositrice hispano-colombienne, basée à Montpellier. Elle joue en duo avec Pierre Leyder au saxo et à la flûte. Leur musique mélodieuse, tribale, rythmique et spirituelle, tient ses racines dans le jazz, le reggae, la pop, la musique colombienne et brésilienne.

5 € (une boisson offerte)

+33 4 67 96 24 89

Marina Andrea Tirado est une musicienne et compositrice hispano-colombienne, basée à Montpellier. Elle joue en duo avec Pierre Leyder au saxo et à la flûte. Leur musique mélodieuse, tribale, rythmique et spirituelle, tient ses racines dans le jazz, le reggae, la pop, la musique colombienne et brésilienne.

5 € (une boisson offerte)

Aspiran

dernière mise à jour : 2022-02-28 par