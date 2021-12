Versailles Centre de musique baroque de Versailles Versailles, Yvelines Marin Marais & le manuscrit « Villeneuve » Centre de musique baroque de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Après une présentation générale de ce manuscrit – qui sera exposé exceptionnellement pour l’occasion – Christophe Coin et Jonathan Dunford, échangeront et feront travailler violistes et continuistes au regard de cette découverte. L’étude du Manuscrit « Villeneuve » ouvre de nouvelles pistes dans l’interprétation de Marin Marais. Le CMBV invite les protagonistes de cette découverte pour en transmettre les enseignements. Centre de musique baroque de Versailles 22 Avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T09:30:00 2022-03-23T17:00:00;2022-03-24T09:30:00 2022-03-24T17:00:00

