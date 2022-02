Marin Fouqué – G.A.V Arles, 4 février 2022, Arles.

Marin Fouqué – G.A.V Place Nina Berberova Chapelle St Martin du Méjan Arles

2022-02-04 18:30:00 – 20:00:00

Arles Bouches-du-Rhône

LECTURE-PERFORMANCE



Des coups de feu ont retenti au pied des tours d’un grand ensemble. Un jeune homme a été arrêté lors de la descente de police qui a immédiatement suivi. Le voilà entre les quatre murs d’une cellule, pour une garde à vue dans un commissariat de la région parisienne. Ils sont quelques-uns autour de lui, dont les histoires et les souvenirs se croisent, se complètent ou s’ignorent.



Né en 1991, Marin Fouqué est diplômé des beaux-arts de Cergy. Il vit en Seine-Saint-Denis, anime des ateliers d’écriture, étudie le chant lyrique et pratique la boxe française. Il écrit de la poésie, du rap, des nouvelles, et compose sur scène des performances mêlant prose, chant et musique.



77, son premier roman publié par Actes Sud en 2019, a été très remarqué par la critique et lui a valu une bourse de la fondation Lagardère.

Artiste complet, Marin Fouqué propose ici une lecture-performance autour de son dernier roman G.A.V. (pour « garde à vue »).

