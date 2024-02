Marin des montagnes / Présenté en Avant Première Le Cratère Toulouse, vendredi 22 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T21:10:00+01:00 – 2024-03-22T23:40:00+01:00

Marin des montagnes, de Karim Aïnouz / 1h35 / Brésil / Avec Karim Aïnouz

Synopsis : En 2019, près la mort de sa mère brésilienne, le cinéaste Karim Aïnouz, grandi à Fortaleza, décide de traverser la Méditerranée en bateau et d’entreprendre son tout premier voyage en Algérie. Accompagné de sa caméra et du souvenir de sa mère Iracema. Karim Aïnouz nous livre ici un récit détaillé du voyage vers la terre natale de son père ; de la traversée de la mer à son arrivée dans les montagnes de l’Atlas en Kabylie, jusqu’à son retour, entremêlant présent, passé et futur.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

Cinéma Toulouse