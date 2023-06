Festival Les Nuits des Forêts 2023 Forêt des Landes de Ousse-Suzan, Pays du Morcenais Marin Cazeaux Ousse-Suzan, 9 juin 2023, Ousse-Suzan.

Ousse-Suzan,Landes

Retour aux sources est une invitation à plonger au cœur de la forêt des Landes de Ousse-Suzan à travers l’art, la nourriture, les récits, la course à pied, le yoga et le bivouac.

Un programme fort complet sur 3 jours avec méditation, relaxation, sensibilisation nettoyage de la forêt, ateliers…..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-11 . .

Marin Cazeaux

Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Retour aux sources is an invitation to plunge into the heart of the Landes de Ousse-Suzan forest through art, food, storytelling, running, yoga and bivouac.

A full 3-day program with meditation, relaxation, forest clean-up awareness, workshops….

Retour aux sources es una invitación a sumergirse en el corazón del bosque de las Landas de Ousse-Suzan a través del arte, la comida, las historias, el running, el yoga y el vivac.

Un programa completo de 3 días con meditación, relajación, concienciación sobre la limpieza del bosque, talleres….

Zurück zu den Wurzeln ist eine Einladung, durch Kunst, Essen, Erzählungen, Laufen, Yoga und Biwakieren in den Wald der Landes de Ousse-Suzan einzutauchen.

Ein umfangreiches Programm über drei Tage mit Meditation, Entspannung, Sensibilisierung, Waldreinigung, Workshops….

Mise à jour le 2023-06-01 par OT Morcenx