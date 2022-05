Marimbault en fête Marimbault Marimbault Catégories d’évènement: 33430

Marimbault

Marimbault en fête Marimbault, 27 août 2022, Marimbault. Marimbault en fête Marimbault

2022-08-27 – 2022-08-27

Marimbault 33430 Marimbault Le petit village de Marimbault propose comme chaque année des animations à l’occasion de sa fête traditionnelle.

Au programme : trail des paloumayres, déjeuner tapas et repas en soirée. Le petit village de Marimbault propose comme chaque année des animations à l’occasion de sa fête traditionnelle.

Au programme : trail des paloumayres, déjeuner tapas et repas en soirée. +33 5 56 65 42 68 Le petit village de Marimbault propose comme chaque année des animations à l’occasion de sa fête traditionnelle.

Au programme : trail des paloumayres, déjeuner tapas et repas en soirée. Comité des fêtes de Marimbault

Marimbault

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: 33430, Marimbault Autres Lieu Marimbault Adresse Ville Marimbault lieuville Marimbault Departement 33430

Marimbault Marimbault 33430 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marimbault/

Marimbault en fête Marimbault 2022-08-27 was last modified: by Marimbault en fête Marimbault Marimbault 27 août 2022 33430 Marimbault

Marimbault 33430