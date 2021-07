MARILUCE EN CONCERT Sèvremoine, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Sèvremoine.

Sèvremoine Maine-et-Loire

Profitez de votre soirée estivale en découvrant et dansant sur les rythmes du groupe Mariluce. Un concert en plein air qui sent les chaudes soirées d’été.

Avant qu’elle ne rejoigne le Festival de Poupet avec la 1ère partie d’Alain Souchon, elles vont vous faire danser sur des rythmes pop-folk. Mariluce c’est : deux voix complémentaires et deux personnalités fortes, au service d’un univers alternant extravagance et douceur, teintés d’humour et de poésie.

Concert gratuit.

Commencez l’été avec un concert en plein air avec le groupe Mariluce à la Ferme Brin de Laine Brin de Paille.

+33 2 41 63 56 49 https://www.facebook.com/events/291126625830050?active_tab=about

