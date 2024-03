Marilù, rencontre avec une femme remarquable / Avant-première Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, mardi 9 avril 2024.

Marilù, rencontre avec une femme remarquable / Avant-première Avant-première et rencontre avec la réalisatrice Sandrine Dumas et la distributrice Isabelle Dubar ! Mardi 9 avril, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Mardi 9 avril à 20h30 : projection du film en avant-première et rencontre avec la réalisatrice Sandrine Dumas et la distributrice Isabelle Dubar.

Synopsis :

Marilú Marini est une actrice dont la démesure et la liberté remplissent d’une stupeur joyeuse. C’est entre la France et l’Argentine que Sandrine Dumas l’a filmée de 2016 à 2022. C’est en travaillant ensemble qu’est né le désir impérieux de filmer Marilú, pour sonder au plus près cette passion du jeu qui l’anime. C’est voyage en compagnie d’une femme dont le regard sur le monde allie à la joie de vivre, la fantaisie et la volonté de ne jamais rien lâcher.

Réalisation: Sandrine Dumas

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr

