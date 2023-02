MARIKALA RESPIRE ESPACE DOLLFUS ET NOACK SAUSHEIM Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

MARIKALA RESPIRE ESPACE DOLLFUS ET NOACK, 10 février 2023, SAUSHEIM. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:00. Tarif : 24.0 à 26.0 euros. L'ED&N et Rebelle production (1-1040360 / 2-1040361 / 3-1040362) présentent : ce concert. Parce que nous avons tous besoin de positif, Respire nous redonne le sourire et s'engage pour le changement, parce qu'il est temps de revenir à l'essentiel ! Un spectacle musical pour les 6 à 96 ans, un album de chansons accompagné de son livre illustré. Le projet touche aux problématiques actuelles : l'environnement, la nature, l'ouverture des consciences, le recyclage, la sur-consommation, l'amour et le retour à l'essentiel. MARIKALA aborde ces sujets avec douceur, humour, et légèreté, en restant fondamentalement positive. Un concert/album/livre pour toute la famille qui parlera autant aux petits qu'aux grands enfants que nous sommes. Réservations PMR : 03 89 46 83 90

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Sausheim Autres Lieu ESPACE DOLLFUS ET NOACK Adresse 20 A RUE DE LA FONTAINE Ville SAUSHEIM Tarif 24.0-26.0 lieuville ESPACE DOLLFUS ET NOACK SAUSHEIM Departement Haut-Rhin

