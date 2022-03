Marika LOMBARDI, hautbois et Ivano LEVA, piano Église Saint-Merry, 3 avril 2022, Paris.

IMAGES EN MUSIQUE – Huit improvisations autour de huit photos – Présentation de l’album “Fantasiestücke” pour sa sortie chez Novantiqua

Ce concert vous présentera un projet mené par Ivano Leva, autour des photos de Marika Lombardi. Chaque improvisation est directement liée et inspirée par une image.

Marika S. Lombardi, hautbois

Hautboïste italienne, Marika Lombardi a étudié au CNSM de Milan où elle a obtenu les premiers prix de

hautbois et de musique de chambre avec M. Possidoni.

Après avoir débuté avec succès à Milan, comme soliste en 1988, avec l’orchestre de Daniele Gatti, elle vient étudier à Paris dans différents conservatoires où elle a obtenu plusieurs premiers prix.

Elle se perfectionne auprès de grands maîtres tels que Pierre Pierlot, Hansjörg Schellenberger, Maurice

Bourgue, Ingo Goritzki, Lothar Koch et Sergiu Celibidache, et est lauréate de plusieurs concours

internationaux de hautbois et de musique de chambre dont la Fondation Cziffra et un prix spécial au

Concours international de musique de chambre de Paris.

Elle se produit régulièrement en musique de chambre et avec orchestre, en Europe et aux USA, et donne également des masterclasses. Elle a joué avec des grands interprètes tels que Bruno Canino, Henri Demarquette, Franck Braley, Sylvie Gazeau, Olivier Charlier et Nathalie Dang, pianiste, avec qui joue régulièrement en duo. Depuis 2000 elle est directeur artistique de l’Académie internationale de musique de Lasino et du Festival « Risonanze Armoniche » (Trento-Italie) et du festival autour du hautbois OBOE de Paris. Depuis 1992, Marika Lombardi enseigne le hautbois à Paris, au Conservatoire municipal du centre et du 9m de Paris, et au Conservatoire à Rayonnement Départemental de musique de Pantin. Elle a enseigné aussi au CRD d’Aubervilliers et à la Schola Cantorum de Paris .

Elle se dédie à la création et à l’improvisation depuis plusieurs années. Elle a enregistré déjà une dizaine de CD autour du hautbois avec plusieurs maison de disque : Bottega Discantica, Dynamic, Continuo Records, Da Vinci et Brilliant classic…

Marika Lombardi joue sur un instrument Howarth-London. Elle joue également du hautbois baroque.

Depuis dix ans Marika Lombardi pratique aussi le sound painting (technique d’improvisation diriges par un langage de signes) au sein de l’ensemble Amalgammes ,sous la direction de Christophe Mangou , et depuis cinq ans elle mène une campagne de diffusion de cette technique au sein de différents stages en Italie et France .

Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004

Contact : 01 42 71 93 93 concerts@saintmerry.org

