Atelier d’écriture Marigny 79360, 2 janvier 2021 10:00, Marigny. 2 et 3 janvier 2021 Sur place sur inscription mail ou tel lpsda79@gmail.com Atelier d’écriture de 2 jours animé par Isabelle Grosse 2 & 3 janvier 2021 public (ados à partir de 17 ans – adultes) lieu : Marigny (79) rens. & inscription lpsda79@gmail.com 06 86 34 95 67 http://www.m-e-l.fr/isabelle-grosse,ec,494ux jours pour écrire (les 02 & 03 janvier – 10h 13h / 14h 17h)

Deux jours pour découvrir et partager le plaisir d’écrire

Deux jours pour jouer avec les mots, la langue

Deux jours pour explorer différents territoires (autobiographie, fiction, poésie, jeux d’écriture) Atelier animé par Isabelle Grosse

www.m-e-l.fr/isabelle-grosse,ec,494 Stage de 2 jours

Public (ados à partir de 17 ans – adultes)

Lieu : Marigny (79) Renseignements & inscription

lpsda79@gmail.com

dimanche 3 janvier 2021 – 10h00 à 17h00

