Nièvre Marigny-l’Église . EUR 10 12 Des balades animées au fil des saisons en lien avec la culture celte et les fêtes populaires d’aujourd’hui. 8 rendez-vous sur l’année : sortie nature, culture et traditions, infos nutrition, dégustation et partage de recettes pour clôturer chaque sortie.

10 à 12€ par personne et par sortie selon la dégustation proposée.

2€ de réduction pour les enfants jusque 10 ans

Durée: 2 à 3 heures dont la petite dégustation.

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT virginie@naturatellae.com Marigny-l’Église

