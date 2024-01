Veillée symbolique : Le solstice d’hiver Yule et les fêtes de Noël Marigny-l’Église, samedi 21 décembre 2024.

Veillée symbolique : Le solstice d’hiver Yule et les fêtes de Noël Marigny-l’Église Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-21 18:00:00

fin : 2024-12-21 20:00:00

Une balade animée en lien avec la culture celte et les fêtes populaires d’aujourd’hui. Un rendez-vous parmi 8 sur l’année : sortie découverte nature, culture et traditions, infos nutrition liée à la saison, dégustation et partage de recettes pour clôturer chaque sortie.

EUR.

Le bourg

Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté virginie@naturatellae.com



L’événement Veillée symbolique : Le solstice d’hiver Yule et les fêtes de Noël Marigny-l’Église a été mis à jour le 2024-01-16 par OT MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS