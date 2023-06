FOIRE AUX POMMES – MARIGNÉ Marigné Les Hauts-d’Anjou, 15 octobre 2023, Les Hauts-d'Anjou.

Les Hauts-d’Anjou,Maine-et-Loire

La foire aux pommes de Marigné est une manifestation annuelle incontournable de l’Anjou bleu. rendez-vous dimanche 15 octobre 2023 à Marigné (Les Hauts d’Anjou)..

2023-10-15 à ; fin : 2023-10-15 . .

Marigné

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The apple fair of Marigné is an annual event not to be missed in the blue Anjou. See you on Sunday, October 15, 2023 in Marigné (Les Hauts d’Anjou).

La feria de la manzana de Marigné es una cita anual ineludible en la región de Anjou Bleu. Nos vemos el domingo 15 de octubre de 2023 en Marigné (Les Hauts d’Anjou).

Die Apfelmesse von Marigné ist eine jährliche Veranstaltung, die im blauen Anjou nicht fehlen darf. Treffpunkt ist Sonntag, der 15. Oktober 2023 in Marigné (Les Hauts d’Anjou).

