Marignane s’associe à l’opération Calanques propres Marignane, 4 juin 2022, Marignane.

Le littoral Méditerranéen est l’un des plus pollués au monde. Et la crise sanitaire, avec ses milliers de déchets à usage unique aboutissant en mer, est une pression supplémentaire pour sa biodiversité en péril. C’est pourquoi l’opération Calanques Propres revient une fois de plus cette année pour retirer les déchets du littoral, fédérer les acteurs engagés dans des opérations de collecte, sensibiliser le grand public et continuer à collaborer avec les autorités pour élaborer des plans de prévention ciblés.

Ambassadeur de la propreté ? Bonne volonté ? Bénévole ?… Amoureux de la nature ? Vous souhaitez participer à l’Opération Calanques ?

Rendez-vous alors au complexe sportif du Bolmon pour prendre part au ramassage de déchets.

lesperlesdelacotebleue@gmail.com +33 6 01 23 95 34

