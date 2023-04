Les crèches de Marignane ouvertes au public Lieux divers dans Marignane, 1 décembre 2023, Marignane.

A l’approche des fêtes de fin d’année, de nombreuses crèches sont ouvertes au public : Notre-Dame de Pitié, la paroisse, le Salon Rouge de la mairie, le musée Albert Reynaud, l’Office de Tourisme et les maisons de retraites..

2023-12-01 à ; fin : 2024-01-31 . .

Lieux divers dans Marignane

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As the end of the year celebrations approach, many cribs are open to the public: Notre-Dame de Pitié, the parish, the Red Room of the town hall, the Albert Reynaud Museum, the Tourist Office and the retirement homes.

A medida que se acercan las fiestas, muchas cunas se abren al público: Notre-Dame de Pitié, la parroquia, el Salón Rojo del ayuntamiento, el Museo Albert Reynaud, la Oficina de Turismo y las residencias de ancianos.

In der Vorweihnachtszeit sind viele Krippen für die Öffentlichkeit zugänglich: Notre-Dame de Pitié, die Pfarrgemeinde, der Rote Salon des Rathauses, das Albert Reynaud Museum, das Fremdenverkehrsamt und die Altenheime.

Mise à jour le 2023-02-01 par Office de Tourisme de Marignane