Exposition : L’historique de la construction du tunnel du Rove 14 rue Covet, 13 septembre 2023, Marignane.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, Kader Gheziel, responsable de la galerie du musée Albert Reynaud et Michel Méténier, professeur d’histoire, conférencier, historien et écrivain organisent une exposition sur la construction du canal du Rove..

2023-09-13 à ; fin : 2023-10-07 . .

14 rue Covet Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Heritage Days, Kader Gheziel, in charge of the Albert Reynaud Museum gallery, and Michel Méténier, history professor, lecturer, historian and writer, are organizing an exhibition on the construction of the Rove canal.

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, Kader Gheziel, responsable de la galería del Museo Albert Reynaud, y Michel Méténier, profesor de historia, conferenciante, historiador y escritor, organizan una exposición sobre la construcción del canal del Rove.

Im Rahmen der Tage des Kulturerbes organisieren Kader Gheziel, Leiter der Galerie des Albert Reynaud-Museums, und Michel Méténier, Geschichtslehrer, Referent, Historiker und Schriftsteller, eine Ausstellung über den Bau des Rove-Kanals.

