Fête au port du Jaï 2 avenue Henri Fabre, 14 juillet 2023, Marignane.

La Ville de Marignane, en collaboration avec les pêcheurs marignanais (La marée d’An-To) organise une belle journée festive au Jaï. Au programme : diverses animations, un marché nocturne et un orchestre de renommée dans la région.

Venez nombreux !.

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . .

2 avenue Henri Fabre Port du jaï

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The City of Marignane, in collaboration with the fishermen of Marignane (La marée d’An-To) organizes a beautiful festive day at Jaï. On the program: various animations, a night market and an orchestra of reputation in the region.

Come and see us!

La ciudad de Marignane, en colaboración con los pescadores de Marignane (La marée d’An-To), organiza una hermosa jornada festiva en el Jaï. En el programa: diversas animaciones, un mercado nocturno y una orquesta de renombre en la región.

Acuda en masa

Die Stadt Marignane organisiert in Zusammenarbeit mit den Fischern von Marignane (La marée d’An-To) einen schönen, festlichen Tag in Le Jaï. Auf dem Programm stehen verschiedene Animationen, ein Nachtmarkt und ein in der Region bekanntes Orchester.

Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme de Marignane