Championnat de ligue Wing Tour Sud Plage du Jaï, 8 juillet 2023, Marignane.

Cette année, le CNM se positionne sur le « Wing Tour Sud ».

Cette manifestation a pour but d’être un évènement convivial autour de la

« Wing » : contest de wing, freestyle, slalom… Avec concert, et soirée festive. Venez nombreux encourager les sportifs !.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-09 . .

Plage du Jaï

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This year, the CNM is positioned on the « Wing Tour Sud ».

This event aims to be a friendly event around the

« Wing » : wing contest, freestyle, slalom? With concert, and festive evening. Come and encourage the athletes!

Este año, el CNM participa en el « Wing Tour Sud ».

El objetivo de este acto es la convivencia en torno a la

« Ala »: ¿concurso de alas, estilo libre, eslalon? Con un concierto y una velada festiva. ¡Ven a animar a los atletas!

In diesem Jahr positioniert sich der CNM bei der « Wing Tour Sud ».

Diese Veranstaltung soll ein geselliges Ereignis rund um den Wing sein

« Wing »: Wettkampf im Wing, Freestyle, Slalom? Mit Konzert und festlichem Abend. Kommen Sie zahlreich, um die Sportler anzufeuern!

Mise à jour le 2023-02-10 par Office de Tourisme de Marignane