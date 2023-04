Projection et débat : La femme de Tchaïkovski 53 – 55 avenue Jean Mermoz, 14 juin 2023, Marignane.

Dans le cadre « Art et Essai », l’équipe « Ciné-Club Paradisio » propose une soirée projection : La femme de Tchaïkovski (drame /biopic). Le film sera suivi d’un débat animé par des intervenants très qualifiés et bénévoles.

Vous êtes attendus très nombreux !.

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 . .

53 – 55 avenue Jean Mermoz Espace culturel Saint-Exupéry – Salle Jean Cocteau

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Within the framework of « Art et Essai », the « Ciné-Club Paradisio » team proposes an evening screening: Tchaikovsky’s wife (drama/biopic). The film will be followed by a debate animated by very qualified and voluntary speakers.

You are expected in great numbers!

En el marco de « Art et Essai », el equipo del « Ciné-Club Paradisio » propone una proyección nocturna: La mujer de Chaikovski (drama/biopic). La película irá seguida de un debate dirigido por ponentes voluntarios y altamente cualificados.

Se espera una gran afluencia de público

Im Rahmen von « Art et Essai » bietet das Team « Ciné-Club Paradisio » einen Filmabend an: Tschaikowskis Frau (Drama /Biopic). Im Anschluss an den Film findet eine Debatte statt, die von hochqualifizierten und freiwilligen Rednern geleitet wird.

Sie werden sehr zahlreich erwartet!

Mise à jour le 2023-03-20 par Office de Tourisme de Marignane